Уряд Фінляндії очолить наймолодша в світі прем'єр-міністр

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів Фінляндії очолить наймолодша прем'єр-міністр в світі - 34-річна Санна Марін, яка обіймала посаду міністра транспорту і зв'язку. Як очікується, Марін вступить на нову посаду на цьому тижні і стане третім прем'єр-міністром - жінкою з 75 глав уряду Фінляндії. Про це передає УНН із посиланням на Sky News.