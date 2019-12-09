Уряд Фінляндії очолить наймолодша в світі прем'єр-міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів Фінляндії очолить наймолодша прем'єр-міністр в світі - 34-річна Санна Марін, яка обіймала посаду міністра транспорту і зв'язку. Як очікується, Марін вступить на нову посаду на цьому тижні і стане третім прем'єр-міністром - жінкою з 75 глав уряду Фінляндії. Про це передає УНН із посиланням на Sky News.
"Познайомтеся з жінкою, яка скоро стане наймолодшим прем'єр-міністром у світі. Санні Марін 34 роки, і вона стане третьою в історії жінкою-прем'єр-міністром Фінляндії, коли її приведуть до присяги", - пишуть у виданні.
Так, Санна Марін, яка зараз займає посаду міністра транспорту і зв'язку країни, була призначена на вищу посаду в неділю. Рада уповноважених і парламентська фракція правлячої Соціал-демократичної партії Фінляндії прийняли рішення обрати її кандидатом на пост глави уряду. Як очікується, Марін вступить на нову посаду на цьому тижні.
Політики повинні схвалити призначення Марін і її уряду на цьому тижні, щоб вона могла представляти Фінляндію на саміті лідерів ЄС в Брюсселі, який починається у четвер.
Відзначимо, що Марін очолить уряд п'яти партій, лідерами кожної з яких є жінки.
Також Марін обійде наймолодого (наразі) главу уряду в світі - українського прем'єра Олексія Гончарука (35 років).
Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії, лідер Соціал-демократичної партії Антті Рінне у вівторок подав президенту країни Саулі Нііністьо прохання про відставку, і воно було схвалено.