Урожай фруктов в Украине увеличился на 66%

По информации Госстатистики, в целом на начало октября этого года было собрано 217 тыс. тонн плодовоягодных культур, что на 62% больше, чем в прошлом году.

В частности, на указанную дату урожай плодовых составлял 201,7 тыс. тонн или на 66% больше по сравнению с прошлым годом, а ягод - 14,9 тыс. тонн, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, на эту дату было собрано 149 тыс. тонн винограда или на 52% больше, чем в 2017 году.

В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Украина уже собрала почти 22,2 млн тонн картофеля.