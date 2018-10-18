Урожай фруктов в Украине увеличился на 66%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине по состоянию на 1 октября 2018 года было собрано 201,7 тыс. тонн плодовых культур, что на 66% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстатистики, в целом на начало октября этого года было собрано 217 тыс. тонн плодовоягодных культур, что на 62% больше, чем в прошлом году.
В частности, на указанную дату урожай плодовых составлял 201,7 тыс. тонн или на 66% больше по сравнению с прошлым годом, а ягод - 14,9 тыс. тонн, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, на эту дату было собрано 149 тыс. тонн винограда или на 52% больше, чем в 2017 году.
В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Украина уже собрала почти 22,2 млн тонн картофеля.