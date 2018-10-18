Урожай фруктів в Україні збільшився на 66%

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні станом на 1 жовтня 2018 року було зібрано 201,7 тис. тонн плодових культур, що на 66% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.