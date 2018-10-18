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Урожай фруктів в Україні збільшився на 66%

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні станом на 1 жовтня 2018 року було зібрано 201,7 тис. тонн плодових культур, що на 66% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За інформацією Держстатистики, загалом на початок жовтня цього року було зібрано 217 тис. тонн плодовоягідних культур, що на 62% більше, ніж торік.

Зокрема, на вказану дату урожай плодових становив 201,7 тис. тонн або на 66% більше порівняно з минулим роком, а ягід – 14,9 тис. тонн, що на 25% більше, ніж минулого року.

Крім того, на цю дату було зібрано 149 тис. тонн винограду або на 52% більше, ніж у 2017 році.

Зазначимо у Держстаті зауважили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Україна вже зібрала майже 22,2 млн тонн картоплі.

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