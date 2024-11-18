Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС является стабильным

Ситуация с уровнем воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильной. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

По последним данным, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 14,13 метра, что в пределах нормальных параметров для обеспечения безопасной работы станции.

Для подпитки пруда ЗАЭС используется вода из "горячего" канала Запорожской ТЭС, где уровень воды сейчас находится на отметке 16,37 метра. В то же время в "холодном" канале станции уровень воды составляет 10,65 метра, что также не создает угрозы для безопасности.

Важно отметить, что все обновления предоставляются только через официальные каналы связи, и гражданам советуют получать информацию исключительно из надежных источников.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабильный