"Ураганы не характерны для Украины": Укргидрометцентр призывает не доверять непроверенной информации о погодных явлениях

В Украине не ожидается ураган в ближайшее время, и вся информация об этом в инфопространстве является фейковой. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталия Птуха в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

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Уже несколько недель мы наблюдаем, что часто появляется информация от недостоверных источников. Скажем так, какие-то любители пытаются разобраться в расчетных моделях, которые есть в открытых источниках, и пытаются выдать какой-то анализ. Это мы слышали и о грязной облаке, и о каком-то урагане. То есть эти журналисты, к сожалению, безответственно относятся к той информации, которую они публикуют, и я считаю, что в это время, которое у нас сейчас есть, когда информационное пространство и так перегружено стрессовыми новостями, делать такие публикации с громкими заголовками, которые на самом деле не соответствуют действительности или сильно преувеличены, это неуважение просто к гражданам