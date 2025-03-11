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"Ураганы не характерны для Украины": Укргидрометцентр призывает не доверять непроверенной информации о погодных явлениях

Киев • УНН

 • 12499 просмотра

Пресс-секретарь Укргидрометцентра опровергла фейковую информацию о возможных ураганах в Украине. По ее словам, такие природные явления не характерны для страны из-за недостаточной скорости ветра на равнинных территориях.

"Ураганы не характерны для Украины": Укргидрометцентр призывает не доверять непроверенной информации о погодных явлениях

В Украине не ожидается ураган в ближайшее время, и вся информация об этом в инфопространстве является фейковой. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталия Птуха в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали 

Уже несколько недель мы наблюдаем, что часто появляется информация от недостоверных источников. Скажем так, какие-то любители пытаются разобраться в расчетных моделях, которые есть в открытых источниках, и пытаются выдать какой-то анализ. Это мы слышали и о грязной облаке, и о каком-то урагане. То есть эти журналисты, к сожалению, безответственно относятся к той информации, которую они публикуют, и я считаю, что в это время, которое у нас сейчас есть, когда информационное пространство и так перегружено стрессовыми новостями, делать такие публикации с громкими заголовками, которые на самом деле не соответствуют действительности или сильно преувеличены, это неуважение просто к гражданам

- отметила пресс-секретарь.

По словам Птухи, для Украины ураганы не характерны, поскольку для их возникновения необходима скорость ветра более 32 м/с, что практически не наблюдается на равнинных территориях страны.

Мы в очередной раз призываем граждан не брать информацию из недостоверных источников, всегда опираться только на официальные прогнозы от Украинского гидрометеорологического центра, ведь официальное предупреждение может выпускать только Гидрометцентр Украины

- добавила Птуха.

Также она подчеркнула, что изменения в синоптических процессах в Украине, по ее словам, действительно имеют место, но это стандартные изменения, которые не представляют серьезной опасности.

Напоминаем 

Ранее УНН писал, что сетью распространялась информация о том, что по данным мониторингового ресурса Ventusky, якобы 1 марта Украину накроет "грязное облако пыли". В частности, под угрозой якобы должны были оказаться западные и восточные области. 3-4 марта ожидалось, что оно якобы распространится на центральные и южные регионы. Тем не менее, Укргидрометеорологический центр опроверг эту информацию. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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