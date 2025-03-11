"Ураганы не характерны для Украины": Укргидрометцентр призывает не доверять непроверенной информации о погодных явлениях
Киев • УНН
Пресс-секретарь Укргидрометцентра опровергла фейковую информацию о возможных ураганах в Украине. По ее словам, такие природные явления не характерны для страны из-за недостаточной скорости ветра на равнинных территориях.
В Украине не ожидается ураган в ближайшее время, и вся информация об этом в инфопространстве является фейковой. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталия Птуха в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Детали
Уже несколько недель мы наблюдаем, что часто появляется информация от недостоверных источников. Скажем так, какие-то любители пытаются разобраться в расчетных моделях, которые есть в открытых источниках, и пытаются выдать какой-то анализ. Это мы слышали и о грязной облаке, и о каком-то урагане. То есть эти журналисты, к сожалению, безответственно относятся к той информации, которую они публикуют, и я считаю, что в это время, которое у нас сейчас есть, когда информационное пространство и так перегружено стрессовыми новостями, делать такие публикации с громкими заголовками, которые на самом деле не соответствуют действительности или сильно преувеличены, это неуважение просто к гражданам
По словам Птухи, для Украины ураганы не характерны, поскольку для их возникновения необходима скорость ветра более 32 м/с, что практически не наблюдается на равнинных территориях страны.
Мы в очередной раз призываем граждан не брать информацию из недостоверных источников, всегда опираться только на официальные прогнозы от Украинского гидрометеорологического центра, ведь официальное предупреждение может выпускать только Гидрометцентр Украины
Также она подчеркнула, что изменения в синоптических процессах в Украине, по ее словам, действительно имеют место, но это стандартные изменения, которые не представляют серьезной опасности.
Напоминаем
Ранее УНН писал, что сетью распространялась информация о том, что по данным мониторингового ресурса Ventusky, якобы 1 марта Украину накроет "грязное облако пыли". В частности, под угрозой якобы должны были оказаться западные и восточные области. 3-4 марта ожидалось, что оно якобы распространится на центральные и южные регионы. Тем не менее, Укргидрометеорологический центр опроверг эту информацию.