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"Україні не характерні урагани": Укргідрометцентр закликає не довіряти неперевіреній інформації щодо погодних явищ

Київ • УНН

 • 12500 перегляди

Речниця Укргідрометцентру спростувала фейкову інформацію про можливі урагани в Україні. За її словами, такі природні явища не характерні для країни через недостатню швидкість вітру на рівнинних територіях.

"Україні не характерні урагани": Укргідрометцентр закликає не довіряти неперевіреній інформації щодо погодних явищ

В Україні не спостерігається найближчим часом ураган і вся інформація про це у інфопросторі є фейковою. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Деталі 

Вже кілька тижнів ми спостерігаємо, що часто зʼявляється інформація від недостовірних джерел. Скажімо так, якісь аматори намагаються розібратися в розрахункових моделях, які є у відкритих джерелах і намагаються видати якийсь аналіз. Це ми чули і про брудну хмару, і про якийсь ураган. Тобто ці журналісти, на жаль, безвідповідально ставляться до тієї інформації, яку вони публікують, і я вважаю, що в цей час, який в нас зараз є, коли інформаційний простір і так перенавантажений стресовими новинами, робити такі публікації з голосними заголовками, які насправді не відповідають дійсності або дуже перебільшені це неповага просто до громадян

- зазначила речниця.

За словами Птухи, для України урагани не характерні, оскільки для їх виникнення необхідна швидкість вітру понад 32 м/с, що практично не спостерігається на рівнинних територіях країни.

Ми вкотре закликаємо, щоб громадяни не брали інформацію з недостовірних джерел ,завжди спиралися тільки на офіційні прогнози від Українського гідрометеорологічного центру, адже офіційне попередження може випускати тільки Гідрометцентр України

- додала Птуха.

Також, вона наголосила, що зміни в синоптичних процесах в Україні, за її словами, дійсно мають місце, але це стандартні зміни, які не становлять серйозної небезпеки.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що мережею ширилася інформація про те, що за даними моніторингового ресурсу Ventusky, начебто 1 березня Україну накриє "брудна хмара пилу". Зокрема, під загрозою нібито мали опинитися західні та східні області. 3-4 березня очікувалося, що вона нібито пошириться на центральні і південні регіони. Втім, Укргідрометеорологічний центр спростував цю інформацію. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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