"Україні не характерні урагани": Укргідрометцентр закликає не довіряти неперевіреній інформації щодо погодних явищ
Київ • УНН
Речниця Укргідрометцентру спростувала фейкову інформацію про можливі урагани в Україні. За її словами, такі природні явища не характерні для країни через недостатню швидкість вітру на рівнинних територіях.
В Україні не спостерігається найближчим часом ураган і вся інформація про це у інфопросторі є фейковою. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.
Деталі
Вже кілька тижнів ми спостерігаємо, що часто зʼявляється інформація від недостовірних джерел. Скажімо так, якісь аматори намагаються розібратися в розрахункових моделях, які є у відкритих джерелах і намагаються видати якийсь аналіз. Це ми чули і про брудну хмару, і про якийсь ураган. Тобто ці журналісти, на жаль, безвідповідально ставляться до тієї інформації, яку вони публікують, і я вважаю, що в цей час, який в нас зараз є, коли інформаційний простір і так перенавантажений стресовими новинами, робити такі публікації з голосними заголовками, які насправді не відповідають дійсності або дуже перебільшені це неповага просто до громадян
За словами Птухи, для України урагани не характерні, оскільки для їх виникнення необхідна швидкість вітру понад 32 м/с, що практично не спостерігається на рівнинних територіях країни.
Ми вкотре закликаємо, щоб громадяни не брали інформацію з недостовірних джерел ,завжди спиралися тільки на офіційні прогнози від Українського гідрометеорологічного центру, адже офіційне попередження може випускати тільки Гідрометцентр України
Також, вона наголосила, що зміни в синоптичних процесах в Україні, за її словами, дійсно мають місце, але це стандартні зміни, які не становлять серйозної небезпеки.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що мережею ширилася інформація про те, що за даними моніторингового ресурсу Ventusky, начебто 1 березня Україну накриє "брудна хмара пилу". Зокрема, під загрозою нібито мали опинитися західні та східні області. 3-4 березня очікувалося, що вона нібито пошириться на центральні і південні регіони. Втім, Укргідрометеорологічний центр спростував цю інформацію.