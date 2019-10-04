Управление Горбатюка будет реформирована - Рябошапка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которое возглавляет Сергей Горбатюк, будет реформирована. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Что касается реформирования департамента, очевидно, что да. Потому что чуть больше чем за месяц мы теряем право досудебного расследования и, соответственно, то управление, которое осуществляет досудебное расследование, должно быть или реформированным, или ликвидированым", - сказал Рябошапка.
Также он отметил, что здоровые, рабочие отношения с начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.
Кроме того, он рассказал, что следствие может быть передано в ГБР или НАБУ, или Национальную полицию.
"Те люди, которые расследуют эти дела, могут стать или прокурорами, или перейти в ГБР, например в соответствующий отдел и продолжать расследование этих дел", - сказал Рябошапка.
Рябошапка добавил, что окончательное решение по этим людям пока еще не принято.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 1032 относительно реформирования органов прокуратуры.