Управління Горбатюка буде реформовано - Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, яке очолює Сергій Горбатюк, буде реформовано. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Що стосується реформування департаменту, очевидно, що так. Тому що трохи більше ніж за місяць ми втрачаємо право досудового розслідування і, відповідно, те управління, яке здійснює досудове розслідування повинно бути або реформованим, або ліквідованим", - сказав Рябошапка.
Також, він зазначив, що має здорові, робочі стосунки з начальником управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Окрім того, він розповів, що слідство може бути передане до ДБР чи НАБУ, або Національної поліції.
"Ті, люди, які розслідують ці справи, можуть стати або прокурорами, або перейти до ДБР, наприклад у відповідний відділ та продовжувати розслідування цих справ", - сказав Рябошапка.
Рябошапка додав, що остаточного рішення щодо цих людей наразі ще не прийнято.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроект № 1032 щодо реформування органів прокуратури.