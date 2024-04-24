Упала посреди частного жилого сектора: в Донецкой области саперы обезвредили авиабомбу

Саперы в городе Константиновка Донецкой области обезвредили авиабомбу ОФАБ-250, которая упала посреди частного жилого массива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Очередная опасная находка обезврежена в городе Константиновка, который расположен в 10 км от линии фронта, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что авиабомба ОФАБ-250 изъята с помощью спецтранспорта и перевезена за пределы населенного пункта и уничтожена в установленном порядке.

В ГСЧС в который раз призывают, ни в коем случае не трогать взрывоопасные предметы и не подходить к ним. В случае обнаружения сразу сообщать о находке Службу спасения по номеру 101!

Напомним

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили бомбу ФАБ-500, найденную на сельскохозяйственных угодьях в Донецкой области.