Во избежание провокаций и насилия: о чем Аваков говорил с представителями УПЦ КП и МП

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с Архиепископом Черниговским и Нежинским, спикером УПЦ КП Евстратием (Зоря) и предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием во время которой говорили о предотвращении религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отметили в пресс-службе МВД, в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие с МВД Украины относительно недопущения провокаций, насильственных действий и проявлений религиозной вражды и нетерпимости в процессе урегулирования межцерковных отношений в Украине.

"С Архиепископом Евстратием (УПЦ КП) и Митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений", - отметил Арсен Аваков.

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В пресс-службе отметили, что министр внутренних дел нашел понимание своих позиции со стороны представителей обеих конфессий, а задачей МВД будет обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения свобод верующих независимо от конфессий.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, МВД будет действовать жестко, если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде.

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