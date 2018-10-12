Уникнення провокацій та насилля: про що Аваков говорив із представниками УПЦ КП та МП

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із Архієпископом Чернігівським і Ніжинським, речником УПЦ КП Євстратієм (Зоря) та предстоятелем УПЦ МП Митрополитом Онуфрієм під час якої говорили про запобігання релігійної ворожнечі в процесі врегулювання міжцерковних відносин в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.