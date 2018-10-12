Уникнення провокацій та насилля: про що Аваков говорив із представниками УПЦ КП та МП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із Архієпископом Чернігівським і Ніжинським, речником УПЦ КП Євстратієм (Зоря) та предстоятелем УПЦ МП Митрополитом Онуфрієм під час якої говорили про запобігання релігійної ворожнечі в процесі врегулювання міжцерковних відносин в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Як відзначили у прес-службі МВС, під час зустрічі сторони обговорили взаємодію з МВС України щодо недопущення провокацій, насильницьких дій та проявів релігійної ворожнечі та нетерпимості в процесі врегулювання міжцерковних відносин в Україні.
“З Архієпископом Євстратієм (УПЦ КП) та Митрополитом Онуфрієм (УПЦ МП) обговорили співпрацю з МВС відносно недопущення будь-яких проявів релігійної ворожнечі, провокацій та насильницьких дій у процесі врегулювання міжцерковних відносин”, — зазначив Арсен Аваков.
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У прес-службі відзначили, що міністр внутрішніх справ знайшов розуміння своїх позиції з боку представників обох конфесій, а завданням МВС буде забезпечення правопорядку, безпеки і дотримання свобод віруючих незалежно від конфесій.
Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, МВС діятиме жорстко, якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі.