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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уникальный учебный год в Гарварде: все больше студентов изучают украинский язык

Уникальный учебный год в Гарварде: все больше студентов изучают украинский язык

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 14:54  •  2472 просмотра

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В 2023-2024 учебном году в Гарвардском университете на курсы украинского языка записалось рекордное количество студентов - 15 человек, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими годами.

Учебный 2023-2024 год отметился для Гарвардского университета рекордным количеством студентов, которые выбрали изучение украинского языка. Об этом рассказала преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Наталья Шпилева-Саид в интервью Голос Америки, пишет УНН.

Детали

С 2023 года украинский язык стал отдельной учебной программой в общем каталоге образовательных программ Гарвардского университета. Кроме того, в университете в этом году впервые действует летний интенсивный курс по изучению украинского языка базового уровня.

В этот учебный год его решили изучать 15 студентов с разных уровней, что, по словам президента научного общества имени Шевченко в США Галины Гринь, является "невиданным показателем". Например, в 2018 году курсы украинского в Гарварде посещали 5-6 студентов.

15 студентов, изучающих украинский язык - такого в Гарварде еще никогда не было

- сказала Галина Гринь.

Несмотря на то, что интерес к изучению украинского языка вырос, изучение русского в американских высших учебных заведениях до сих пор остается на значительно более высоком уровне, рассказала изданию преподаватель украинского языка кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Наталья Шпилева-Саид.

Напомним

Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке в Украине, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, перешедших на обучение на украинском языке за год.

"Бегу за язык": ко Дню Независимости проведут забег5 июля 2024, 12:41 • 12021 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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