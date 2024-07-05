18 августа состоится забег "Бегу за язык" в поддержку изучения украинского языка и украинцев на временно оккупированных территориях. Мероприятие приурочено ко Дню Независимости. Забег проведут в Киеве, однако к нему можно приобщиться и удаленно. Об этом сообщили в министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Ко Дню Независимости Движение "Єдині" проводит забег "Бегу за язык", чтобы поддержать украинцев на временно оккупированных территориях, а также тех, кто боится осуждения, ошибок и думает, что учить украинский уже поздно - говорится в сообщении Минкульта.

Забег состоится в Киеве в первом павильоне Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Принять участие в нем можно также и удаленно с 18 по 24 августа в любом уголке мира.

Отмечается, что участники мероприятия могут выбрать при регистрации удобную и посильную дистанцию. Среди предложенных вариантов: 1 км, 5 км, 10 км. Для детей доступны - 100 и 500 метров.

Форма регистрации -по ссылке.

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