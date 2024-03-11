ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:51  •  6682 просмотра

Read in English

За прошедшую неделю Национальная гвардия Украины уничтожила 50 российских танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем и нанесла критические потери подразделениям противника по всей линии фронта.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об успехах воинов Национальной гвардии за неделю - уничтожено 50 танков, 80 единиц бронетехники и 106 артиллерийских систем врага, передает УНН.

В течение прошлой недели гвардейцы уничтожили 50 танков, 80 единиц бронетехники и 106 артиллерийских систем врага. Воины Национальной гвардии не только удерживают позиции по всей линии фронта, а наносят подразделениям противника критические потери 

- сообщил Клименко.

По словам министра, суммарно у россиян за неделю отминусовано:

- 106 артиллерийских систем

- 88 автомобилей оккупантов

- 80 единиц бронетехники

- 50 танков

- 12 складов боекомплекта и топлива

- 4 зенитно-ракетных комплекса

- 2 ракетных систем залпового огня

Также обнаружено и уничтожено дронами и артиллерией более 30 блиндажей с личным составом противника.

На видео - работа бригады "Рубеж" на Бахмутском направлении

Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага11 марта 2024, 05:50 • 24319 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
bakhmutБахмут
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  3067 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  34081 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  36330 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  102216 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102958 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187767 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177125 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173196 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  249812 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102674 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

  •  6682 просмотра
Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

  •  6541 просмотра
Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

  •  6944 просмотра
Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина

Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина

  •  6437 просмотра
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

  •  9062 просмотра
Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии

Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии

  •  5988 просмотра
Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления

Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления

  •  8338 просмотра
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

  •  7898 просмотра
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

  •  9494 просмотра
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

  •  11963 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  86963 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  64151 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  126462 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  76860 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  47879 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  126462 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  217209 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  218724 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  249812 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  243409 просмотра

Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

За прошедшую неделю Национальная гвардия Украины уничтожила 50 российских танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем и нанесла критические потери подразделениям противника по всей линии фронта.

Война •   •  6682 просмотра
Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Двум фигурантам сообщено о подозрении за запуск фейерверков в Броварах Киевской области в военное время по случаю празднования дня рождения.

Общество •   •  6541 просмотра
Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.

Общество •   •  6944 просмотра
Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина

Судья Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина, была избрана председателем Международного уголовного суда на 2024-2027 годы.

Криминал и ЧП •   •  6437 просмотра
Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина

Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ожидается, что Европейская комиссия вскоре предложит, как использовать поступления от замороженных российских активов для поддержки Украины. Причем предложения, вероятно, появятся до мартовского саммита ЕС, по словам высокопоставленного чиновника ЕС.

Война •   •  9062 просмотра
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро

Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извинилась за то, что редактировала семейную фотографию, выложенную в социальных сетях ко Дню матери, из-за этого крупнейшие фотоагентства отозвали снимок.

УНН Lite •   •  5988 просмотра
Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии

Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления

Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразили вражеский центр управления, расположенный на корабле, о чем свидетельствуют кадры, обнародованные командующим Воздушных Сил Николаем Олещуком.

Война •   •  8338 просмотра
Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Израиль работает над строительством альтернативного порта в Ларнаке, Кипр, чтобы подготовиться к потенциальной войне с "Хезболлой", которая может закрыть порт Хайфы.

Новости Мира •   •  7898 просмотра
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Украина стремится завершить "домашнюю работу" для вступления в ЕС в течение двух лет, но процесс реформ будет продолжаться и после вступления в ЕС.

политика •   •  9494 просмотра
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Российские оккупанты дважды за сутки обстреляли Волчанск, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль, ранив 66-летнего мирного жителя, которого госпитализировали.

Война •   •  11963 просмотра
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак