Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев
Киев • УНН
За прошедшую неделю Национальная гвардия Украины уничтожила 50 российских танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем и нанесла критические потери подразделениям противника по всей линии фронта.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об успехах воинов Национальной гвардии за неделю - уничтожено 50 танков, 80 единиц бронетехники и 106 артиллерийских систем врага, передает УНН.
В течение прошлой недели гвардейцы уничтожили 50 танков, 80 единиц бронетехники и 106 артиллерийских систем врага. Воины Национальной гвардии не только удерживают позиции по всей линии фронта, а наносят подразделениям противника критические потери
По словам министра, суммарно у россиян за неделю отминусовано:
- 106 артиллерийских систем
- 88 автомобилей оккупантов
- 80 единиц бронетехники
- 50 танков
- 12 складов боекомплекта и топлива
- 4 зенитно-ракетных комплекса
- 2 ракетных систем залпового огня
Также обнаружено и уничтожено дронами и артиллерией более 30 блиндажей с личным составом противника.
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