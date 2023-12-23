Умер экс-нардеп, председатель Киевского общества "Мемориал" Роман Круцик

На 79-м году жизни скончался народный депутат Украины второго созыва, председатель Киевской городской организации "Мемориал" Роман Круцик. Как пишет УНН, об этом сообщил юрист Владимир Ковальчук.

Как сообщили родные, на 79-м году, закончился его земной путь. Он войдет в историю Украины, как тот кто начал поиски в 1989 году жертв коммунистических репрессий 1939-1941 гг. в Демьяновом Лазе. Через несколько месяцев мир узнал о страшных преступлениях сталинского режима - написал Владимир Ковальчук.

Похоронят Романа Круцика 24 декабря на кладбище в Демьяновом Лазе возле Ивано-Франковска.

Справочно

Роман Николаевич Круцик родился в с. Яблунив Галицкого р-на на Ивано-Франковщине 6 июля 1945 года.

Окончил Львовский техникум железнодорожного транспорта и юридический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко.

С 1988 г. - член УГС, председатель первой в Ивано-Франковской области ячейки общества "Мемориал". Позже - председатель Ивано-Франковской областной организации общества "Мемориал". Работал над исследованием массовых захоронений жертв коммунистических репрессий в урочище Демьянов Лаз на Ивано-Франковской области.

В мае 1994 года избран народным депутатом. С 1999 года возглавлял Киевскую городскую организацию Украинского добровольного историко-просветительского историко-просветительского правозащитного благотворительного общества "Мемориал" им. В. Стуса.

В течение 2006-2007 гг. - исполнял обязанности заместителя председателя Украинского института национальной памяти.

С 2007 года - директор Музея советской оккупации Украины в Киеве, который был создан при его активном участии. был создан при его активном участии.

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