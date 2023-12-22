Уменьшить нагрузку на бизнес: в Украине предлагают упростить санитарные нормы и правила

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рекомендовала отменить 221 регуляторный инструмент в государственных санитарных правилах и нормах. Об этом со ссылкой на Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Это объясняется неактуальностью, устарелостью или дублированием с другими инструментами государственного регулирования. В общем, это 74% из проработанных 298 инструментов.

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В частности, межведомственная рабочая группа предлагает отменить:

Согласование проекта перепрофилирования предприятия

Согласование использования печного отопления в компьютерных игровых заведениях, расположенных в сельской местности, с количеством игровых мест до 10

Согласование текста этикетки для маркировки питьевой воды фасованной и другой сопроводительной информации о ее происхождении и свойствах

Согласование периодичности и объема проведения бактериологического контроля производства

Согласование материалов для изготовления печатных изделий для детей

Согласование графика и объема радиационного контроля при повседневной эксплуатации рентгеновского кабинета

Уведомление о намерении осуществлять практическую деятельность с источниками ионизирующего излучения

Согласование установления категории предприятия или объекта, применяющего радиационно-ядерные технологии или использующего ИИИ

Отмена устаревших и не актуальных инструментов в санитарных правилах и нормах уменьшит нагрузку на бизнес. В частности, предприниматели смогут сэкономить время и деньги за счет уменьшения количества разрешительных документов, которые необходимо получать. А это, в свою очередь, приведет к росту бизнеса и стабилизации экономики Украины в целом - пояснил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

В то же время МРГ предлагает и оптимизацию 47 инструментов, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством. Речь идет о:

Экспертное заключение о качестве и безопасности продукции животного и растительного происхождения

Регистрацию химических и биологических веществ, синтетических и полимерных материалов, предназначенных для использования в угольной промышленности

Разрешение на реализацию готовых яйцепродуктов с предприятия

Дополнение

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В Минэнергетики напомнили, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года Правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже пересмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса.

Из них 456 рекомендовано отменить, 584 - упростить. По состоянию на 12 декабря, отменено уже 100 инструментов.

Напомним,

Более 60 тысяч малых и средних предприятий в Украине стали победителями государственных закупок за октябрь 2023 года. Компании, которых удалось точно классифицировать, получили заказы на более 20 млрд грн, а это 71 процент от общей суммы контрактов.