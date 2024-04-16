Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"
Киев • УНН
Лидеры европейских консервативных и ультраправых партий встретились в Брюсселе, чтобы объединиться перед июньскими выборами в Европарламент, объединившись вокруг тем анти-иммиграции и защиты национальных интересов.
В Брюсселе проходит конференция лидеров европейский партии консервативного и крайне правого направления, где они планируют согласовать главные принципы и сплотиться перед июньскими выборами Европейского парламента. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Ключевыми ораторами стали венгерский премьер-министр Виктор Орбан, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, французский политик Эрик Земмур, а также представительница правого крыла Консервативной партии Великобритании Суэлла Браверман и еще один британец Найджел Фараж, известный кампанией за выход Великобритании из Европейского Союза.
Издание пишет, что главные темы "Национально консервативной" конференции указывают, что главными проблемами крайне правые сейчас считают более тесную интеграцию в Европейском Союзе, иммиграцию и многокультурность и то, что они называют угрозами для традиционных семейных ценностей.
Под такими лозунгами крайне правые ведут агитационную кампанию, надеясь на успех во время голосования на выборах в Европарламент.
Повторяя обвинения о "тирании" Брюсселя и настаивая на необходимости защиты национального суверенитета от интеграционных процессов в ЕС европейские крайне правые озвучивают такие же лозунги, которые провозглашали британские "евроскептики" в кампании за выход Британии из Европейского Союза.
Виктор Орбан, который стал самым заметным в ЕС представителем националистических и антилиберальных сил, особенно остро критиковал руководящие структуры Евросоюза, но не предлагал уход страны от ЕС. Зато Орбан заявлял, что хочет "отремонтировать Европейский Союз изнутри, сплотив союзников". Ранее в интервью он отмечал, что его сторонники должны "оккупировать Брюссель".
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Значительная часть крайне правых проявляли приверженность антилиберальным лозунгам путинской России, где власть провозглашает себя защитницей "традиционных ценностей" в противовес принципам западной демократии. То же венгерское правительство подчеркивает необходимость сотрудничества с Москвой и называет вредными санкции ЕС, введенные против России в ответ на российское вторжение в Украину.
Контекст
После выборов, которые пройдут 6-9 июня, будут избраны 720 депутатов Европарламента. Они будут влиять на политические процессы в ЕС, одобряя европейские законы и утверждая должностных лиц в исполнительных органах, в частности следующего президента Европейской комиссии.
Опросы дают основания полагать, что крайне правые партии в ЕС могут рассчитывать на большую поддержку избирателей, чем раньше.
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