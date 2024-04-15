Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  194492 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  189877 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  191427 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  188010 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128643 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138540 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162787 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140135 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134720 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118080 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент

Венгерская оппозиция призывает провести в стране досрочные выборы, если она получит поддержку большинства по сравнению с консерваторами премьер-министра Виктора Орбана во время выборов в Европейский парламент.

Новости Мира •   •  4097 просмотра
Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент

Курс валют на 15 апреля: доллар вырос на 23 копейки

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3990 UAH/USD, девальвировав ее на 23 копейки.

Экономика •   •  4295 просмотра
Курс валют на 15 апреля: доллар вырос на 23 копейки

Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием российских активов и обсудить вопросы противостояния тоталитарному режиму Путина.

политика •   •  7963 просмотра
Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

В минобороны рф заявили о дроне над краснодарским краем ночью

Министерство обороны россии утверждает, что система противовоздушной обороны перехватила беспилотник над краснодарским краем ночью.

Война •   •  7869 просмотра
В минобороны рф заявили о дроне над краснодарским краем ночью

Умеров посетил боевые подразделения Сил обороны на Восточном направлении

Умеров посетил боевые подразделения на Восточном направлении, где российские войска пытаются продвинуться вглубь украинских позиций, концентрируясь к западу от Бахмута, но ВСУ срывают их планы благодаря мужеству, подготовке и использованию современных технологий.

Война •   •  8891 просмотра
Умеров посетил боевые подразделения Сил обороны на Восточном направлении

Дрон упал и взорвался в аэропорту белгорода в России, был пожар - росСМИ

В аэропорту белгорода в россии произошел взрыв беспилотника, повлекший пожар, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Война •   •  9307 просмотра
Дрон упал и взорвался в аэропорту белгорода в России, был пожар - росСМИ

На Черниговщине утром машина РЭС подорвалась на взрывчатке: двух человек госпитализировали

В Черниговской области на взрывчатке подорвался автомобиль ГП "Региональные электрические сети", в результате чего двое сотрудников были госпитализированы.

Общество •   •  10176 просмотра
На Черниговщине утром машина РЭС подорвалась на взрывчатке: двух человек госпитализировали

В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса

В центре Севастополя произошло несколько взрывов, над Севастопольской бухтой наблюдался дым, хотя его причина пока неизвестна.

Война •   •  12554 просмотра
В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин

Российская армия обстреляла три общины в Сумской области, выпустив более 10 мин и вызвав 17 взрывов.

Война •   •  11887 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, а еще 6 - ударам российской авиации с использованием УМЗД-Д30 и КАБ, в результате чего были повреждены жилые дома, частное предприятие, одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Война •   •  10771 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА