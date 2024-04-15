Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент

Венгерская оппозиция призывает провести в стране досрочные выборы - в случае если на июньских выборах в Европарламент больше венгров поддержат именно оппозиционные партии, а не консерваторов действующего премьера Виктора Орбана. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Ведущий кандидат от венгерской левой партии Демократическая коалиция на выборах в Европарламент Клара Добрев во время выступления в рамках предвыборной кампании в Европарламент призвала к досрочным выборам и в Венгрии.

По ее словам, если во время выборов 9 июня большинство венгров поддержит оппозицию, а не консерваторов премьер-министра Виктора Орбана, она и ее соратники начнут борьбу за проведение внеочередных выборов.

Один из самых верных признаков того, что дом разрушается, - это когда его фундамент начинает трещать. Именно это и происходит. Сегодня для подавляющего большинства людей поддерживать это правительство - просто позор - заявила Клара Добрев.

Ведущий кандидат от Партии европейских социалистов Николас Шмит назвал правительство Орбана безрассудным, безответственным и недемократическим.

С тех пор как партия Орбана пришла к власти, верховенство закона неуклонно разрушается, и Орбан шаг за шагом превращает эту страну в систему, дающую ему абсолютную власть, а его друзьям - полный доступ к государственным ресурсам и деньгам - подчеркнул Николас Шмит.

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