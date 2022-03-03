Укрпочта сегодня начнет доставку пенсий и субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что сегодня, 3 марта, служба начнет доставку пенсий и субсидий для более 3 миллионов клиентов по всей территории Украины, пишет УНН.
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"Сегодня начинается один из самых ответственных и сложных проектов в новейшей истории Укрпочты - мы начинаем доставлять пенсии и субсидии для более чем 3 миллионов наших клиентов по всей территории страны", - написал Смилянский в Facebook.
"Кто-то ждет нас дома, а кто-то переехал, и уже, возможно, нервничает, как там его или ее пенсия. Но нервничать не надо. Где бы вы ни были (конечно, если это на территории Украины), Укрпочта сделает все, чтобы доставить вам вашу пенсию и субсидии. А если вы не являетесь клиентом Укрпочты, а получаете пенсию в банке, но не можете добраться до банкомата или привычного банковского отделения - мы тоже позаботились о вас", - добавил глава Укрпочты.
Детали
Расписание и дни доставки будут определяться с учетом текущего состояния боевых действий, чтобы сохранить здоровье работников и клиентов службы.
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Дополнение
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