Укрпочта сегодня начнет доставку пенсий и субсидий

Цитата

"Сегодня начинается один из самых ответственных и сложных проектов в новейшей истории Укрпочты - мы начинаем доставлять пенсии и субсидии для более чем 3 миллионов наших клиентов по всей территории страны", - написал Смилянский в Facebook.

"Кто-то ждет нас дома, а кто-то переехал, и уже, возможно, нервничает, как там его или ее пенсия. Но нервничать не надо. Где бы вы ни были (конечно, если это на территории Украины), Укрпочта сделает все, чтобы доставить вам вашу пенсию и субсидии. А если вы не являетесь клиентом Укрпочты, а получаете пенсию в банке, но не можете добраться до банкомата или привычного банковского отделения - мы тоже позаботились о вас", - добавил глава Укрпочты.

Детали

Расписание и дни доставки будут определяться с учетом текущего состояния боевых действий, чтобы сохранить здоровье работников и клиентов службы.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения, разъяснили в Минсоцполитики - здесь.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на войну будет обеспечиваться полная выплата пенсий.