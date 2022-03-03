Укрпошта сьогодні розпочне доставку пенсій та субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що сьогодні, 3 березня, служба розпочне доставку пенсій та субсидій для понад 3 мільйонів клієнтів по всій території України, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні починається один із найвідповідальніших та найскладніших проектів в новітній історії Укрпошти – ми починаємо доставляти пенсії та субсидії для більш ніж 3 мільйонів наших клієнтів по всій території країни", - написав Смілянський у Facebook.
"Хтось чекає нас вдома, а хтось переїхав, та вже, можливо, нервує, як там його чи її пенсія. Але ж нервувати не треба. Де б ви не були (звісно, якщо це на території України), Укрпошта зробить все, щоб доставити вам вашу пенсію та субсидії. А якщо ви не є клієнтом Укрпошти, а отримуєте пенсію в банку, але не можете дістатися до банкомату чи звичного банківського відділення – ми теж подбали про вас", - додав очільник Укрпошти.
Деталі
Розклад та дні доставки будуть визначатися з врахуванням поточного стану бойових дій, щоб зберегти здоров’я працівників та клієнтів служби.
Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану, роз'яснили у Мінсоцполітики - тут.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що попри війнубуде забезпечуватися повна виплата пенсій.