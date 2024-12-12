Укрпочта выпускает благотворительную марку с Александром Усиком: что особенного
Киев • УНН
16 декабря состоится презентация новой почтовой марки "Usyk. Мир любит сильных". Все средства от продажи пойдут на помощь ВСУ через фонд Usyk Foundation.
16 декабря Укрпочта презентует новую благотворительную почтовую марку, посвященную легендарному украинскому боксеру Александру Усику. Об этом сообщает Укрпочта News, передает УНН.
Детали
Этот выпуск называется "Usyk. Мир любит сильных" и является чествованием самого титулованного украинского боксера-любителя, абсолютного чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе. Тираж марки составляет 420 000 экземпляров. Над ее дизайном работал художник Сергей Техов.
Все средства от продажи будут переданы в благотворительный фонд Usyk Foundation, который поддерживает Силы Обороны Украины и помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Предзаказ на марку уже доступен на сайте https://postmark.ukrposhta.ua Для владельцев филателистических абонементов сегодня в течение дня на электронную почту поступят ссылки для оплаты.
«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку5 сент. 2024, 14:12 • 20804 просмотра