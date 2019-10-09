Украину не интересует продолжение транзитного контракта с "Газпромом" на год — Гончарук

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, так как Украина и наша газотранспортная система начинает работать по европейским правилам. Мы будем ставить себе цель - как правительство, как украинская компания, как государство вообще - получение максимально выгодных условий в переговорах с другой стороной договора потенциального, с Российской Федерацией, с компанией, которая ее представляет. Переговоры будут продолжаться еще несколько месяцев, мы рассчитываем, что успешно их удастся завершить до конца года", - отметил Гончарук.

По его словам, продление на год старого контракта, который не соответствует европейским правилам, Украину не интересует.

Напомним, Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.

В то же время, в НАК "Нафтогаз Украины" сомневаются, что Россия подпишет полноценный контракт на транзит газа, или же позволит Украине использовать ГТС для других поставщиков газа.