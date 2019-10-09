Украину не интересует продолжение транзитного контракта с "Газпромом" на год — Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина отказалась продлевать контракт с ПАО "Газпром" на транзит газа на год, поскольку планирует заключить новый - по европейским правилам. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Украине важно получить новый долгосрочный договор, так как Украина и наша газотранспортная система начинает работать по европейским правилам. Мы будем ставить себе цель - как правительство, как украинская компания, как государство вообще - получение максимально выгодных условий в переговорах с другой стороной договора потенциального, с Российской Федерацией, с компанией, которая ее представляет. Переговоры будут продолжаться еще несколько месяцев, мы рассчитываем, что успешно их удастся завершить до конца года", - отметил Гончарук.
По его словам, продление на год старого контракта, который не соответствует европейским правилам, Украину не интересует.
Напомним, Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.
В то же время, в НАК "Нафтогаз Украины" сомневаются, что Россия подпишет полноценный контракт на транзит газа, или же позволит Украине использовать ГТС для других поставщиков газа.