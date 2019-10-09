У Нафтогазі мають сумніви щодо бажання Росії підписати контракт на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У НАК "Нафтогаз України" мають сумніви, що Росія підпише повноцінний контракт на транзит газу, або ж дозволить Україні використовувати ГТС для інших постачальників газу. Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент УНН.
"Наш позов у Стокгольмський трибунал продиктований тим фактом, що ми маємо певні сумніви в бажанні російської сторони підписати повноцінний коректний контракт або дати нам можливість використовувати нашу ГТС для інших постачальників газу", - сказав Коболєв.
Нагадаємо, Росія розглядає можливість перегляду технічних параметрів в контракті на транзит газу з Україною при його подовженні на рік, заявив російський міністр Олександр Новак.