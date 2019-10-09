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В Нафтогазе сомневаются в желании России подписать контракт на транзит газа

Киев • УНН

 • 11850 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" сомневаются, что Россия подпишет полноценный контракт на транзит газа, или же позволит Украине использовать ГТС для других поставщиков газа. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент УНН.

В Нафтогазе сомневаются в желании России подписать контракт на транзит газа

"Наш иск в Стокгольмский трибунал продиктован тем фактом, что мы имеем определенные сомнения в желании российской стороны подписать полноценный корректный контракт или дать нам возможность использовать нашу ГТС для других поставщиков газа", - сказал Коболев.

Напомним, Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год, заявил российский министр Александр Новак.

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