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Україну не цікавить продовження транзитного контракту з "Газпромом" на рік – Гончарук

Київ • УНН

 • 17340 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна відмовилася продовжувати контракт із ПАТ "Газпром" на транзит газу на рік, оскільки планує укласти новий – за європейськими правилами. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.

Україну не цікавить продовження транзитного контракту з "Газпромом" на рік – Гончарук

"Україні важливо отримати новий довгостроковий договір, тому що Україна і наша газотранспортна система починає працювати за європейськими правилами. Ми будемо ставити собі за мету – як уряд, як українська компанія, як держава взагалі – отримання максимально вигідних умов у переговорах з іншою стороною договору потенційного, з Російською Федерацією, з компанією, яка її представляє. Переговори будуть тривати ще кілька місяців, ми розраховуємо, що успішно їх вдасться завершити до кінця року", - зазначив Гончарук.

За його словами, продовження на рік старого контракту, який не відповідає європейським правилам, Україну не цікавить.

Нагадаємо, Росія розглядає можливість перегляду технічних параметрів в контракті на транзит газу з Україною при його подовженні на рік

Водночас, у НАК "Нафтогаз України" мають сумніви, що Росія підпише повноцінний контракт на транзит газу, або ж дозволить Україні використовувати ГТС для інших постачальників газу.

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