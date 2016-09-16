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Украинцам рекомендовали не пользоваться Galaxy Note 7 на борту самолетов

Украинцам рекомендовали не пользоваться Galaxy Note 7 на борту самолетов

Киев • УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В связи с заявлением компании Samsung относительно выявленных проблем с батареей телефонов Galaxy Note 7 Государственная авиационная служба Украины рекомендовала не включать их на борту самолетов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С целью уменьшения уровня рисков Госавиаслужба рекомендует пассажирам и экипажам не включать и не заряжать указанные устройства на борту самолетов, а также не сдавать их в багаж", - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам рекомендуется немедленно сообщать экипажу салона, если указанное устройство повреждено, задымляется, нагревается или потеряно на борту.

Напомним, 15 сентября в США сообщили об отзыве и обмене смартфонов Galaxy Note 7.

Сначала речь шла о том, что Samsung прекратит продажи Galaxy Note 7 из-за возможности взрыва батареи. После этого компания объявила, что бесплатно заменит все смартфоны Galaxy Note 7 на новые. Отмечалось, что из-за дефекта в телефоне может возникнуть короткое замыкание, что приведет к нагреву батареи.

Samsung рекомендует обменять Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва. Продажи Galaxy Note 7 начались в десяти странах мира 19 августа.

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