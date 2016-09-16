Українцям рекомендували не користуватися Galaxy Note 7 на борту літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У зв’язку із заявою компанії Samsung щодо виявлених проблем з батарею телефонів Galaxy Note 7 Державна авіаційна служба України рекомендувала не вмикати їх на борту літаків, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“З метою зменшення рівня ризиків Державіаслужба рекомендує пасажирам та екіпажам не вмикати та не заряджати зазначені пристрої на борту літаків, а також не здавати їх у багаж”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, пасажирам рекомендується негайно повідомляти екіпаж салону, якщо вказаний пристрій пошкоджений, задимлюється, нагрівається або загублено на борту.
Нагадаємо, 15 вересня у США повідомили про відкликання і обмін смартфонів Galaxy Note 7.
Спочатку йшлося про те, що Samsung припинить продажу Galaxy Note 7 через можливість вибуху батареї. Після цього компанія оголосила, що безкоштовно замінить всі смартфони Galaxy Note 7 на нові. Зазначалося, що через дефект в телефоні може виникнути коротке замикання, що призведе до нагрівання батареї.
Samsung рекомендує швидше обміняти Galaxy Note 7 через загрозу вибуху. Продажі Galaxy Note 7 почалися в десяти країнах світу 19 серпня.