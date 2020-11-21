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Украинцев призвали снимать видео о любви к стране: победители встретятся с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 16270 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и снимать видео о любви к стране, а также пообещал встретиться с десятью победителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в флэшмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Правила участия:
- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: [email protected];
- в заметке тегнуты страницу @UkraineNOW;
- поставить хэштег #IamUkraineNow;
- поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

"Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, к годовщине двух революций проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи - сверстниках независимости.

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