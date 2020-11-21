Українців закликали знімати відео про любов до країни: переможці зустрінуться із Зеленським

“Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у масштабному всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

“З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України”, — додав Володимир Зеленський.

Правила участі:

— записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;

— розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: [email protected];

— у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;

— поставити хештег #IamUkraineNow;

— поставити “лайк” допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

“Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та поспілкуватися на найважливіші теми з Президентом у день 30-ї річниці незалежності України”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, до річниці двох революцій проект Ukraine NOW презентував проморолик про Україну та її молодь — однолітків незалежності.