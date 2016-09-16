Украинцев за семь месяцев стало меньше более чем на 110 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Численность населения Украины по состоянию на 1 августа этого года составила 42 млн 650 тыс. человек, что на 110,3 тыс. человек меньше показателя 1 августа 2015 года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В то же время, в январе-июле 2016 года количество живорожденных в Украине составило 239 тыс. 103 человека.
Добавим, что количество умерших за отчетный период в Украине составило 361 тыс. 500 человек.
Также, по данным ведомства, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 66 живорожденных.
Также добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.