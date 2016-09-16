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Українців за сім місяців поменшало на понад 110 тис. осіб

Українців за сім місяців поменшало на понад 110 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Чисельність населення України станом на 1 серпня цього року становила 42 млн 650 тис. осіб, що на 110,3 тис. осіб менше показника 1 серпня 2015 року, передає УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.

Водночас, у січні-липні 2016 року кількість живонароджених в Україні становила 239 тис. 103 особи.

Додамо, що кількість померлих за звітний період в Україні становила 361 тис. 500 осіб.

Також, за даними відомства, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 66 живонароджених.

Також додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.

Українські Національні Новини

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