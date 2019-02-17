Украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В течение выходных и в начале следующей недели, с 17 по 18 февраля, в горах и на высокогорье Ивано-Франковской сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"17-18 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении пресс-центра спасателей.
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Как сообщал УНН, в Киеве спасатели сняли с льдины рыбака, который "дрейфовал" в 200 метрах от берега.
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