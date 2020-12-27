Украинские предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинские предупредили об ухудшении погодных условий почти по всей территории страны, в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (и уровень опасности)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что по Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (и уровень опасности).
“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог”, — говорится в сообщении.
Напомним, киевлян и гостей города предупредили о гололедице и призвали соблюдать ряд правил во избежание травматизма и аварийных ситуаций.