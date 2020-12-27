Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов майже по всій території країни, у понеділок, 28 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що по Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).
“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, киян та гостей міста попередили про ожеледицю та закликали дотримуватися низки правил з метою уникнення травматизму та аварійних ситуацій.