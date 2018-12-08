Украинская нет среди пострадавших во время акций в Париже - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, нет", - сказал Кирилич, отвечая на вопрос о том, есть ли среди пострадавших в результате митингов в Париже граждане Украины.
Напомним, сегодня, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек.
Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.
В Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции возле фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).