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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украинская нет среди пострадавших во время акций в Париже - МИД

Киев • УНН

 • 14637 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пострадавших граждан Украины, по предварительной информации, во время митингов в Париже нет. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

Украинская нет среди пострадавших во время акций в Париже - МИД

"По предварительной информации, нет", - сказал Кирилич, отвечая на вопрос о том, есть ли среди пострадавших в результате митингов в Париже граждане Украины.

Напомним, сегодня, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.

В Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции возле фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

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