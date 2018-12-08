Українців немає серед постраждалих під час акцій у Парижі - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Постраждалих громадян України, за попередньою інформацією, під час мітингів у Парижі немає. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За попередньою інформацією, ні”, — сказав В.Кирилич, відповідаючи на запитання про те, чи є серед постраждалих внаслідок мітингів у Парижі громадяни України.
Нагадаємо, сьогодні, за попередніми даними, у Парижі під час сутичок протестувальників “жовтих жилетів” з поліцією поранено вже близько 30 осіб.
Демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.
У Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту).