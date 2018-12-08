Щонайменше 30 осіб поранені під час сутичок у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За попередніми даними, у Парижі під час сутичок протестувальників "жовтих жилетів" з поліцією поранено вже близько 30 осіб. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro, передає УНН.
"Після обіду в урядовому кварталі Парижа було незначне загострення - протестувальники спалили дві машини, вони періодично намагаються підпалити сміттєві баки, у відповідь поліція застосовує сльозогінний газ. Всього у Франції затримано вже майже 700 осіб, 598 з яких - у Парижі. Під час акцій протесту "жовтих жилетів" з поліцією поранено вже близько 30 осіб, 3 з них - поліцейські", - йдеться у повідомленні.
У ЗМІ уточнюють, що мобілізація протестувальників більш низька, ніж у минулу суботу – 31 тисяча проти 36 тисяч тиждень тому. Цифру в 31 тисячу протестувальників підтверджують в уряді Франції.
Нагадаємо, демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.
Як повідомляв УНН, у Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту).