По меньшей мере 30 человек ранены во время столкновений в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек. Об этом сообщает французское издание Le Figaro, передает УНН.
"После обеда в правительственном квартале Парижа было незначительное обострение - протестующие сожгли две машины, они периодически пытаются поджечь мусорные баки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ. Всего во Франции задержаны уже почти 700 человек, 598 из которых - в Париже. Во время акций протеста "желтых жилетов" с полицией ранены уже около 30 человек, 3 из них - полицейские ", - говорится в сообщении.
В СМИ уточняют, что мобилизация протестующих более низкая, чем в прошлую субботу - 31 тысяча против 36 тысяч неделю назад. Цифру в 31 тысячу протестующих подтверждают в правительстве Франции.
Напомним, демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.
Как сообщал УНН, в Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции в фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).