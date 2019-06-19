Украинцы уже взяли "теплых кредитов" на 900 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В этом году по программе "теплых кредитов" украинские семьи получили уже 900 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"В общем, с марта до середины июня этого года, семьи получили в банках почти 900 млн грн "теплых кредитов", из прогнозируемых 1,1 млрд грн", - указали в ведомстве.
А именно:
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- почти 550 млн грн - на утепление частных домов;
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- более 300 млн грн - для ОСМД;
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- больше 23 млн грн - на твердотопливные котлы.
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Как отмечается, только за неделю с 10 по 16 июня банками выдано еще 35 млн грн населению и ОСМД на утепление домов.
"В связи с высокой активностью населения на получение "теплых кредитов", некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование вследствие исчерпания финансирования", - отметили в Госэнергоэффективности.
В общем, в этом году более 90 тыс. семей, а также более 940 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов", добавили в ведомстве.
Напомним, 19 июня на "теплые кредиты" для ОСМД направили 380 млн грн.