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Українці вже взяли "теплих кредитів" на 900 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Цього року за програмою "теплих кредитів" українські родини отримали вже 900 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Держенергоефективності.

Українці вже взяли "теплих кредитів" на 900 млн грн

"Загалом, із березня до середини червня цього року, сім’ї одержали в банках майже 900 млн грн "теплих кредитів", із прогнозованих 1,1 млрд грн", - вказали у відомстві.

А саме:

  • майже 550 млн грн - на утеплення приватних будинків;
  • понад 300 млн грн - для ОСББ;
  • більше 23 млн грн - на твердопаливні котли.

Як зазначається, лише за тиждень із 10 по 16 червня банками видано ще 35 млн грн населенню та ОСББ на утеплення осель.

"У зв’язку із високою активністю населення щодо отримання "теплих кредитів", деякі банки вже завершили збір заявок на кредитування внаслідок вичерпання фінансування", - зазначили в Держенергоефективності.

Загалом, у цьому році понад 90 тис. родин, а також більше 940 ОСББ стали учасниками урядової програми "теплих кредитів", додали у відомстві.

Нагадаємо, 19 червня на "теплі кредити" для ОСББ спрямували 380 млн грн.

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