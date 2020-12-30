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Украинцы в ноябре оплатили за ЖКУ 11,6 млрд грн

Киев • УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ноябре украинцы уплатили за коммуналку 11,6 млрд, что составляет 52,4% начисленных за этот период сумм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

Украинцы в ноябре оплатили за ЖКУ 11,6 млрд грн

“В ноябре 2020 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд (52,4% начисленных за этот период сумм)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец ноября 2020 г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 27,8 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 20,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд за поставки и распределение электрической энергии — 5,6 млрд, за управление многоквартирным домом — 5,2 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд.грн.

Также в ноябре 2020 г. с населением было заключено 4,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 32,2 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 21,4 млн.грн.

Добавим, данные касаются всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, с начала года украинцы за коммунальные услуги оплатили 28,6 млрд грн.

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