Українці у листопаді сплатили за ЖКП 11,6 млрд грн

“У листопаді 2020 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,6 млрд.грн (52,4% нарахованих за цей період сум)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кінець листопада 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 27,8 млрд.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води — 20,7 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 5,7 млрд.грн, за постачання та розподіл електричної енергії — 5,6 млрд.грн, за управління багатоквартирним будинком — 5,2 млрд.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів — 1,1 млрд.грн.

Також у листопаді 2020р. з населенням було укладено 4,4 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 32,2 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 21,4 млн.грн.

Додамо, дані стосуються усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, з початку року українці за комунальні послуги сплатили 28,6 млрд грн.