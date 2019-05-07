Украинцы стали чаще покупать авто с пробегом

"По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковых с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентов. Половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что "выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 53% первичных регистраций импортируемых авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 35%, автомобилей с ГБО - около 9%, и 3 процента пришлось на электромобили и гибриды".

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Что касается автомобильных марок, то лидером месяца стал Volkswagen, 3,7 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинском.

Второй по популярности стала марка Skoda 1848 бывших в употреблении автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте - Renault с результатом 1821 авто.

Также высокий спрос у украинцев имели автомобили марок Opel - 1777 шт. и Ford - 1550 шт.

Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в апреле ними были: Volkswagen Passat - 1514 шт., Skoda Octavia - 1150 шт. и Renault Megane - 1138 шт.

"Всего с начала года украинскую прописку получили 206 930 легковых авто, бывших в эксплуатации, а это на 722% больше чем за аналогичный период 2018 года", - сообщили в ассоциации.

Как сообщал УНН, за два месяца с начала года в Украине первичную регистрацию прошли 814 легковых электромобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года.