Українці стали частіше купувати авто з пробігом

"У порівнянні з квітнем минулого року реєстрації ввезених з-за кордону легковиків з пробігом виросли в 3,5 раза, а їх частка на первинному ринку збільшилася на 28 відсотків. Половину цих реєстрацій склали автомобілі віком старше 10 років", - йдеться у повідомленні.

У асоціації додали, що "вибираючи вживану іномарку, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з дизельними двигунами. Минулого місяця такі автомобілі охопили 53% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У той же час, частка бензинових авто склала 35%, автомобілів з ГБО – близько 9%, і 3 відсотки припало на електромобілі та гібриди".

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Що стосується автомобільних марок, то лідером місяця став Volkswagen, 3,7 тис. машин цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.

Другою за популярністю стала марка Skoda, 1848 вживаних автомобілів якої було ввезено і минулого місяця зареєстровано в Україні.

На третьому місці – Renault з результатом 1821 авто.

Також високий попит в українців мали автомобілі марок Opel – 1777 шт. і Ford – 1550 шт.

Що стосується найпопулярніших моделей серед імпортного секонд-хенду, то в квітні ними були: Volkswagen Passat – 1514 шт., Skoda Octavia – 1150 шт. і Renault Megane – 1138 шт.

"Всього з початку року українську прописку отримали 206930 легкових авто, що були в експлуатації, а це на 722% більше ніж за аналогічний період 2018 року", - повідомили у асоціації.

Як повідомляв УНН, за два місяці з початку року в Україні первинну реєстрацію пройшли 814 легкових електромобілів, що на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року.