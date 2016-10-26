Украинцы вернут себе законное право на определение дальнейшей судьбы своего государства - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинцы вернут себе законное право на определение дальнейшей судьбы своего государства. Об этом лидеры объединений “РОЗУМНАЯ СИЛА” и “УКРАИНА СЛАВЭТНА” сообщили сегодня во время пресс-конференции, передает УНН.
По мнению лидеров политических партий Александра Соловьева и Марианны Мацолы, одним из механизмов реализации своих прав для граждан Украины станет формирование действенного механизма для организации Всеукраинского Референдума, а первым вопросом во время его проведения должен стать вопрос внешнеполитического статуса украинского государства.
“На территории государства более двух лет продолжается вооруженный конфликт, что привело к общественному кризису и грозит социальным взрывом. Однако, в основе каждого из этих процессов заложена неопределенность украинского государства на внешнем поле. Всем, кто пытается затянуть дискуссию о будущем государства ответственно сообщаю — невозможно избежать вопроса о статусе украинского государства. Однако ответ на него должны дать только украинцы ”, - сообщил Александр Соловьев.
По мнению участников пресс-конференции, только этот сложный, но безальтернативный путь поможет украинцам отстоять государство, защитить безусловное право народа на участие в принятии судьбоносных решений, закрепленное в Конституции, но цинично игнорируемое несколькими поколениями отечественных политиков.
К тому же, по мнению Председателя политической партии “Украина Славэтна ” Марианны Мацолы, обеспечение возможности решения стратегических вопросов с помощью референдума позволит достичь политической и экономической стабильности. По ее словам “украинцы должны использовать такой инструмент как Референдум и никоим образом не допустить попыток решать вопрос статуса государства любым другим путем”.
Лидеры объединений призвали представителей политических партий и гражданского общества активно приобщаться к процессу подготовки к общенациональному референдуму.