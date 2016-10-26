Українці повернуть собі законне право на визначення подальшої долі своєї держави - заява

На думку лідерів політичних партій Олександра Соловйова та Маріанни Мацоли, одним із механізмів реалізації своїх прав для громадян України стане формування дієвого механізму для організації Всеукраїнського Референдуму, а першим питанням під час його проведення має стати питання зовнішньополітичного статусу української держави.

“На території держави понад два роки триває збройний конфлікт, що призвело до суспільної кризи та загрожує соціальним вибухом. Проте, в основі кожного з цих процесів закладена невизначеність української держави на зовнішньому полі. Усім, хто намагається затягнути дискусію про майбутнє держави відповідально повідомляю — неможливо уникнути питання про статус української держави. Проте відповідь на нього мають дати лише українці”, — повідомив О.Соловйов.

На думку учасників прес-конференції, лише цей складний, але безальтернативний шлях допоможе українцям відстояти державу, захистити безумовне право народу на участь у прийнятті доленосних рішень, закріплене у Конституції, але цинічно ігнороване кількома поколіннями вітчизняних політиків.

До того ж, на думку Голови політичної партії “Україна Славетна” Маріанни Мацоли, забезпечення можливості вирішення стратегічних питань за допомогою референдуму дозволить досягти політичної та економічної стабільності. За її словами “українці мають використати такий інструмент як Референдум та жодним чином не допустити намагань вирішувати питання статусу держави будь-яким іншим шляхом”.

Лідери об’єднань закликали представників політичних партій та громадянського суспільства активно долучатись до процесу підготовки до загальнонаціонального референдуму.