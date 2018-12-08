Украинцы стали чаще ездить в оккупированный Крым - МинТОТ

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 8216 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 24129 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 25148 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 18926 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 50689 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 98728 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 148870 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 136356 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71738 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189039 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 19855 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 25510 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 22726 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 26903 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14173 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14788 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 24070 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 25094 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 148836 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 136328 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 3694 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15046 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17107 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19403 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22251 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Украинцы стали чаще ездить в оккупированный Крым - МинТОТ

Киев • УНН

 • 8326 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц была опубликована статистика, согласно которой в течение ноября 2018 административную границу в Херсонской области пересекли 177 595 человек по сравнению с октябрем месяцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МинТОТ.

Украинцы стали чаще ездить в оккупированный Крым - МинТОТ

В течение ноября 2018 административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 177 595 человек и 30 761 транспортных средств. По сравнению с октябрем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 24,8%, транспортных средств - на 16,5%

Так, КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекло 31 064 человека и 8155 единиц транспортных средств, в обратном направлении 40660 человек и 7870 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекло 47 096 человек и 5031 единиц транспортных средств, в обратном направлении 46695 человек и 4825 единиц транспортных средств;

КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины пересекло 5974 лица и 2411 единиц транспортных средств; в обратном направлении 6106 человек и 2469 единиц транспортных средств.

Напомним, в течение сентября 2018 админмежах в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54