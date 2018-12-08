Украинцы стали чаще ездить в оккупированный Крым - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц была опубликована статистика, согласно которой в течение ноября 2018 административную границу в Херсонской области пересекли 177 595 человек по сравнению с октябрем месяцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МинТОТ.
В течение ноября 2018 административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 177 595 человек и 30 761 транспортных средств. По сравнению с октябрем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 24,8%, транспортных средств - на 16,5%
Так, КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекло 31 064 человека и 8155 единиц транспортных средств, в обратном направлении 40660 человек и 7870 единиц транспортных средств;
КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекло 47 096 человек и 5031 единиц транспортных средств, в обратном направлении 46695 человек и 4825 единиц транспортных средств;
КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины пересекло 5974 лица и 2411 единиц транспортных средств; в обратном направлении 6106 человек и 2469 единиц транспортных средств.
Напомним, в течение сентября 2018 админмежах в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.