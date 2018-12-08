Українці почали частіше їздити до окупованого Криму - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб була опублікована статистика, згідно з якою упродовж листопада 2018 року адміністративну межу в Херсонській області перетнули 177 595 осіб порівняно з жовтнем місяцем. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МінТОТ.
Упродовж листопада 2018 року адміністративну межу в Херсонській області в обох напрямках перетнули 177 595 осіб та 30 761 транспортних засобів. У порівнянні з жовтнем кількість перетинів цивільного населення збільшилась на 24,8%, транспортних засобів - на 16,5%
Так, КПВВ "Чонгар" у напрямку України перетнуло 31 064 особи та 8 155 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 40 660 осіб та 7 870 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Каланчак" в напрямку України перетнуло 47 096 осіб та 5 031 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 46 695 осіб та 4 825 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Чаплинка" в напрямку України перетнуло 5 974 особи та 2 411 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 6 106 осіб та 2 469 одиниць транспортних засобів.
Нагадаємо, протягом вересня 2018 року адмінмежу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 266 504 особи та 43 778 транспортних засобів. Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилось на 29,7%, транспортних засобів — на 23,9 %.