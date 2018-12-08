Українці почали частіше їздити до окупованого Криму - МінТОТ

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб була опублікована статистика, згідно з якою упродовж листопада 2018 року адміністративну межу в Херсонській області перетнули 177 595 осіб порівняно з жовтнем місяцем. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МінТОТ.