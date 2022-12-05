Украинцы нарастили потребление электроэнергии после выходных: в Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ситуация в энергосистеме остается сложной, к тому же потребление выросло после выходных. И в случае превышения сверх установленного лимита по областям могут и дальше аварийно выключать электроэнергию, предупредили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии", - указали в компании.
Детали
По данным Укрэнерго, в течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенья снижения потребления "удалось применять минимальный объем аварийных отключений".
"Утром в понедельник диспетчерский центр “Укрэнерго” фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым снижением температуры почти по всей стране", - сообщили в компании.
Там напомнили, что "в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения". А графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго.
"Впереди у всех нас непростой отопительный сезон. В результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные поражения", - добавили в Укрэнерго.
Дополнение
Украина пережила уже семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме.
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков.
Впоследствии стабилизационные графики начали возвращать. Операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за справедливое применение графиков отключения электроэнергии.