Українці наростили споживання електроенергії після вихідних: в Укренерго попередили про аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ситуація в енергосистемі залишається складною, до того ж споживання зросло після вихідних. І в разі перевищення понад встановлений ліміт по областях можуть і далі аварійно вимикати електроенергію, попередили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Усім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії", - вказали в компанії.
Деталі
За даними Укренерго, протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, "вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень".
"На ранок понеділка, диспетчерський центр “Укренерго” фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", - повідомили у компанії.
Там нагадали, що "у разі недотримання лімітів споживання вводяться аварійні відключення". А графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.
"Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень", - додали в Укренерго.
Доповнення
Україна пережила вже сім хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.
Згодом стабілізаційні графіки почали повертати. Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії.