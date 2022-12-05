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Українці наростили споживання електроенергії після вихідних: в Укренерго попередили про аварійні відключення

Українці наростили споживання електроенергії після вихідних: в Укренерго попередили про аварійні відключення

Київ • УНН

 • 957249 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ситуація в енергосистемі залишається складною, до того ж споживання зросло після вихідних. І в разі перевищення понад встановлений ліміт по областях можуть і далі аварійно вимикати електроенергію, попередили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Усім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії", - вказали в компанії.

Деталі

За даними Укренерго, протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, "вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень".

"На ранок понеділка, диспетчерський центр “Укренерго” фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", - повідомили у компанії.

Там нагадали, що "у разі недотримання лімітів споживання вводяться аварійні відключення". А графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.

"Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень", - додали в Укренерго.

Доповнення

Україна пережила вже сім хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.

Згодом стабілізаційні графіки почали повертати. Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії.

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